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У Сараєво пройшов перший в історії Боснії ЛГБТ-прайд

Понеділок, 9 вересня 2019, 10:30

Перший в історії ЛГБТ-прайд пройшов мирно в столиці Боснії і Герцеговини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Balkan Insight.

Після того, як учасники зібралися перед Вічним вогнем, відомим меморіалом, присвяченим жертвам Другої світової війни, кілька сотень людей пройшли по вулиці Тіто, головній вулиці Сараєво, і закінчили ходу перед парламентом.

Двогодинний марш пройшов під посиленою охороною і, незважаючи на заклики скасувати його і побоювання з приводу безпеки, завершився без пригод.

 

Правозахисники з Белграда, Тирани, Скоп'є і Подгориці взяли участь у марші, продемонструвавши свою підтримку захисту прав ЛГБТ-спільноти в Боснії.

У той час як провідні боснійські політики не були присутні на марші, посол США в Боснії Ерік Нельсон продемонстрував свою підтримку поряд з багатьма іншими дипломатами та представниками неурядових організацій у Боснії.

При цьому напередодні і в день прайду у Сараєво пройшло декілька акцій на підтримку традиційних цінностей.

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Боснія і Герцеговина
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