Україна і Молдова обговорили можливість поїздок громадян за ID-картками

Україна і Молдова прагнуть забезпечити можливість поїздок громадян двох країн за ID-картками.

Про це заявив глава МЗС Молдови Ніку Попеску на пресконференції з українським коллегою Вадимом Пристайком, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, важливо, щоби зовнішньополітична співпраця двох країн приносила користь громадянам.

"Ми хотіли б забезпечити більшу кількість пунктів пропуску, щоб громадяни проходили кордон швидше і простіше", - сказав Попеску.

"Ми хочемо зробити можливим, щоб громадяни наших країн могли подорожувати з ID картками, без потреби в закордонному паспорті", - додав він.

Як повідомлялося, з 1 березня цього року громадяни України та Грузії можуть відвідувати обидві країни за внутрішніми біометричними паспортами (ID-картками).