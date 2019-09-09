Украина и Молдова обсудили возможность поездок граждан по ID-картам

Украина и Молдова стремятся обеспечить возможность поездок граждан двух стран по ID-картам.

Об этом заявил глава МИД Молдовы Нику Попеску на пресс-конференции с украинским коллегой Вадимом Пристайко, сообщает "Европейская правда".

По его словам, важно, чтобы внешнеполитическое сотрудничество двух стран приносило пользу гражданам.

"Мы хотели бы обеспечить большее количество пунктов пропуска, чтобы граждане проходили границу быстрее и проще", - сказал Попеску.

"Мы хотим сделать возможным, чтобы граждане наших стран могли путешествовать с ID-картами без необходимости использовать загранпаспорт", - добавил он.

Как сообщалось, с 1 марта этого года граждане Украины и Грузии могут посещать обе страны по внутренним биометрическим паспортам (ID-картам).