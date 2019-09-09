Французьке видання Le Figaro вибачилося за "російський Київ"

Французьке видання Le Figaro вибачилося за помилку із "російським Києвом" у відео про повернення українських політичних в'язнів та моряків.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив посол України у Франції Олег Шамшур.

"Помітили прикру, як нас запевнили, технічну, помилку у відео Le Figaro про повернення українських політв’язнів та моряків. Неприпустимо для відомих медіа професіоналів. Редакція вибачилась і виправила", - написав Шамшур у Twitter.

Помітили прикру, як нас запевнили, технічну, помилку у відео Le Figaro про повернення укр політв’язнів та моряків. Неприпустимо для відомих медіа професіоналів.Редакція вибачилась і виправила.

Продовжуємо пильнувати за дотрим. принципів об’єктивності у соціальних мережах та ЗМІ. pic.twitter.com/bFPUd8DpCP — Shamshur Oleh (@Shamshur_O) September 9, 2019

Посол також прикріпив до допису кадр з виправленого сюжету.

7 вересня Le Figaro опублікувало сюжет про обмін полоненими між Україною та РФ, в якому місце події вказувалося як "Київ, Росія".

Як відомо, 7 вересня між Україною і Росією відбувся масштабний обмін утримуваними особами.

В Україну в рамках обміну прибули 35 українців, серед яких політв’язні Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Роман Сущенко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Євген Панов, Артур Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизанович, а також захоплені Росією біля Керченської протоки моряки.

Про реакцію світових ЗМІ на обмін можна почитати у статті "Тріумф Зеленського чи перемога Путіна: що побачили західні ЗМІ в обміні полоненими".