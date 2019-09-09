Французское издание Le Figaro извинилось за "российский Киев"

Французское издание Le Figaro извинилось за ошибку с "российским Киевом" в видео о возвращении украинских политических заключенных и моряков.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил посол Украины во Франции Олег Шамшур.

"Заметили досадную, как нас заверили, техническую, ошибку в видео Le Figaro о возвращении украинских политзаключенных и моряков. Недопустимо для известных медиа - профессионалов. Редакция извинилась и исправила", - написал Шамшур в Twitter.

Помітили прикру, як нас запевнили, технічну, помилку у відео Le Figaro про повернення укр політв’язнів та моряків. Неприпустимо для відомих медіа професіоналів.Редакція вибачилась і виправила.

Продовжуємо пильнувати за дотрим. принципів об’єктивності у соціальних мережах та ЗМІ. pic.twitter.com/bFPUd8DpCP — Shamshur Oleh (@Shamshur_O) September 9, 2019

Посол прикрепил к сообщению кадр из исправленного сюжета.

7 сентября Le Figaro опубликовало сюжет об обмене пленными между Украиной и РФ, в котором место событий указывалось как "Киев, Россия".

Как известно, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами.

В Украину в рамках обмена прибыли 35 украинцев, среди которых политзаключенные Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизанович, а также захваченные Россией у Керченского пролива моряки.

О реакции мировых СМИ на обмен можно прочесть в статье "Триумф Зеленского или победа Путина: что увидели западные СМИ в обмене пленными".