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Французское издание Le Figaro извинилось за "российский Киев"

Понедельник, 9 сентября 2019, 16:16

Французское издание Le Figaro извинилось за ошибку с "российским Киевом" в видео о возвращении украинских политических заключенных и моряков.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил посол Украины во Франции Олег Шамшур.

"Заметили досадную, как нас заверили, техническую, ошибку в видео Le Figaro о возвращении украинских политзаключенных и моряков. Недопустимо для известных медиа - профессионалов. Редакция извинилась и исправила", - написал Шамшур в Twitter.

Посол прикрепил к сообщению кадр из исправленного сюжета.

7 сентября Le Figaro опубликовало сюжет об обмене пленными между Украиной и РФ, в котором место событий указывалось как "Киев, Россия". 

 

Как известно, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами.

В Украину в рамках обмена прибыли 35 украинцев, среди которых политзаключенные Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизанович, а также захваченные Россией у Керченского пролива моряки.

О реакции мировых СМИ на обмен можно прочесть в статье "Триумф Зеленского или победа Путина: что увидели западные СМИ в обмене пленными".

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