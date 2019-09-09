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Прем'єр Греції закликав Ердогана не погрожувати Європі біженцями

Понеділок, 9 вересня 2019, 17:02

Прем'єр-міністр Греції Киріакос Міцотакіс закликав турецького президента Реджепа Тайіпа Ердогана вести с Європою переговори щодо ситуації з біженцями, а не вдаватися до погроз.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

"Президент Туреччини не може погрожувати Європі та Греції в питанні біженців, щоб спробувати отримати більше грошей... Європа вже дала шість мільярдів євро, щоб допомогти вирішити це питання", - заявив Міцотакіс.

Він сказав, що переговори з Туреччиною "повинні відбуватися не  із загрозами", а скоріше добросовісно з "мовою, якою користуються добрі сусіди".

Минулого тижня Ердоган наполягав на тому, що Туреччина має отримати більше коштів для того, щоб піклуватися про понад чотири мільйони біженців, з яких понад 3,5 мільйони прибули з Сирії.

Він також заявив, що дозволить сирійським біженцям масово приїжджати до Європи, якщо не буде надано більше міжнародної допомоги.

У 2016 році ЄС та Туреччина домовилися зупинити масовий приплив мігрантів та біженців до Європи через грецькі острови, що знаходяться поблизу Туреччини. З цією метою ЄС виділив Туреччині загалом 6 мільярдів євро.

Туреччина побоюється нового напливу біженців через наступ сирійського уряду просувається в провінції Ідліб, яка контролюється силами повстанців. Анкара хоче створити в Сирії "зону безпеки", куди могли б повернутися біженці.

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Греція мігранти Туреччина
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