Каталонія протестами відзначає другу річницю референдуму про незалежність

Кілька сотень прихильників незалежності від Іспанії пройшли маршем рано-вранці у вівторок у каталонському місті Жирона, щоб відзначити другу річницю забороненого референдуму про незалежність регіону.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Associated Press.

Більш масштабні акції протесту по всій Каталонії заплановані пізніше у вівторок. Вони відбудуться на тлі посилених заходів безпеки по всьому регіону з населенням 7,5 мільйона осіб, де сепаратистські настрої зростали протягом майже десятиліття.

Чутлива річниця наступила у період, коли Верховний суд Іспанії готується винести рішення у справі про повстання і заколоті проти дюжини каталонських політиків і активістів, які були головними дійовими особами на референдумі про незалежність Каталонії 1 жовтня 2017 року.

Активісти, які вимагають незалежності, заявили у вівторок, що якщо суд не звільнить обвинувачених, це рішення буде вважатися "несправедливим" і призевде до "мирної громадянської непокори".

Арешт минулого тижня семи активістів руху за незалежність, яким пред'явили звинувачення в тероризмі, також розлютив багатьох людей в Каталонії.