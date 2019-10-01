Помічниця держсекретаря США відвідає Україну

Україну відвідає керівниця бюро Державного департаменту США з питань конфліктів і стабілізації Деніз Наталі.

Як передає "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні посольства США в України у Twitter.

"З нетерпінням чекаю на поїздку до Польщі та України. Виступатиму на панельній дискусії "Жінки, мир і безпека" на WSF2019 (Варшавський форум з безпеки), потім обговорюватиму в Україні важливість підтримки реінтеграції ветеранів конфлікту на Донбасі", - сказала Наталі.

Як розповіли у пресслужбі Держдепартаменту, Наталі відвідає Варшаву, Краків, і Київ з 30 вересня по 5 жовтня.

"У Києві помічниця держсекретаря Наталі зустрінеться з міністром у справах ветеранів і тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, зі Спеціальною моніторинговою місією Організації з безпеки і співпраці в Європі (СММ ОБСЄ) в Україні, а також із неурядовими організаціями та організаціями громадянського суспільства, щоб обговорити підтримку реінтеграції ветеранів та конфлікт на Донбасі ", - сказали в Держдепі.