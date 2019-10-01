Помощник госсекретаря США посетит Украину

Украину посетит руководитель бюро Государственного департамента США по вопросам конфликтов и стабилизации Дениз Натали.

Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в Twitter.

"С нетерпением жду поездку в Польшу и Украину. Буду выступать на панельной дискуссии "Женщины, мир и безопасность" на WSF2019 (Варшавский форум по безопасности), затем буду обсуждать в Украине важность поддержки реинтеграции ветеранов конфликта на Донбассе", - сказала Дениз Натали.

Как рассказали в пресс-службе Госдепартамента, Натали посетит Варшаву, Краков, и Киев с 30 сентября по 5 октября.

"В Киеве помощник госсекретаря Натали встретится с министром по делам ветеранов и временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, со Специальной мониторинговой миссией Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) в Украине, а также с неправительственными организациями и организациями гражданского общества, чтобы обсудить поддержку реинтеграции ветеранов и конфликт на Донбассе", - сказали в Госдепе.