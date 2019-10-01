Французький мільярдер пожертвував на відбудову Нотр-Дам 100 млн євро

Французький мільярдер Франсуа Піно і його син Франсуа-Анрі Піно офіційно підписали документи, що передбачають виділення 100 мільйонів євро на відновлення собору Паризької Богоматері.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Пожертвування відбулося після місяців затримок, які залишили французьких чиновників значною мірою залежними від невеликих благодійних пожертв для фінансування першого етапу ремонту після руйнівної пожежі 15 квітня.

Паризький архієпископ Мішель Опеті сказав "Кожен дає те, що він може відповідно до своїх потреб, але великі донори дають нам перепочинок."

Франсуа Піно, чия міжнародна люксова група Kering володіє брендами Gucci і Saint Laurent, пообіцяв гроші відразу після пожежі. Його суперник, французький мільярдер Бернар Арно, власник групи LVMH, незабаром послідував його прикладу, пообіцявши 200 мільйонів євро.

Однак у перші місяці жоден з великих донорів так і не перерахував кошти.