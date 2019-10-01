Французский миллиардер пожертвовал на восстановление Нотр-Дам 100 млн евро

Французский миллиардер Франсуа Пино и его сын Франсуа-Анри Пино официально подписали документы, предусматривающие выделение 100 миллионов евро на восстановление собора Парижской Богоматери.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Пожертвования произошло после месяцев задержек, которые оставили французских чиновников в значительной степени зависимыми от небольших благотворительных пожертвований для финансирования первого этапа ремонта после разрушительного пожара 15 апреля.

Парижский архиепископ Мишель Опети сказал " Каждый дает то, что он может в соответствии со своими потребностями, но большие доноры дают нам передышку."

Франсуа Пино, чья международная люксовая группа Kering владеет брендами Gucci и Saint Laurent, пообещал деньги сразу после пожара. Его соперник, французский миллиардер Бернар Арно, владелец группы LVMH, вскоре последовал его примеру, пообещав 200 миллионов евро.

Однако в первые месяцы ни один из крупных доноров так и не перечислил средства.