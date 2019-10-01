У ПАРЄ створили групу "Балтік+" у відповідь на повернення Росії

У відповідь на безумовне повернення Росії до ПАРЄ декілька національних делегацій створили неформальну групу "Балтік+".

Про це заявила голова постійної делегації Верховної ради України в ПАРЄ Єлизавета Ясько, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Безумовне повернення Росії до ПАРЄ підриває довіру до організації, а тому незгодні національні делегації мають право вдатися до протесту. Тому ми створили цю групу", - сказала Ясько.

Депутатка відзначила, що група, до якої приєдналися Україна, Латвія, Литва, Естонія та Грузія, збиратиметься не лише у Страсбурзі. Наступна зустріч пройде в Україні у листопаді з метою продовження консультацій щодо опрацювання механізму відновлення довіри до Асамблеї, зазначила вона.

Учасники "Балтік+" запрошують інші національні делегації, а також окремих депутатів приєднатися до групи.

Читайте також Макрон у ПАРЄ заявив про повну підтримку поверненню росіян

У понеділок делегації Литви, Латвії, Естонії та Грузії ухвалили рішення не брати участі у відкритті осінньої сесії ПАРЄ і не бути присутніми на заходах з відзначення 70-річчя Ради Європи. Українська делегації не бере участі в осінній сесії на знак протесту проти повернення РФ.

Як відомо, на літній сесії ПАРЄ ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації РФ без жодних обмежень, попри порушення ними принципів Ради Європи.

Після цього представники семи національних делегацій на знак протесту оголосили про демарш. Згодом до них доєдналися окремі представники Британії та Швеції.