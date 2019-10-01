В ПАСЕ создали группу "Балтик +" в ответ на возвращение России

В ответ на безусловное возвращение России в ПАСЕ несколько национальных делегаций создали неформальную группу "Балтик +".

Об этом заявила председатель постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Возвращение России в ПАСЕ подрывает доверие к организации, а потому несогласные национальные делегации имеют право прибегнуть к протесту. Поэтому мы создали эту группу", - сказала Ясько.

Депутат отметила, что группа, к которой присоединились Украина, Латвия, Литва, Эстония и Грузия, будет собираться не только в Страсбурге. Следующая встреча пройдет в Украине в ноябре с целью продолжения консультаций по разработке механизма восстановления доверия к Ассамблеи, отметила она.

Участники "Балтик +" приглашают другие национальные делегации, а также отдельных депутатов присоединиться к группе.

В понедельник делегации Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии приняли решение не участвовать в открытии осенней сессии ПАСЕ и не присутствовать на мероприятиях по празднованию 70-летия Совета Европы. Украинская делегация не участвует в осенней сессии в знак протеста против возвращения РФ.

Как известно, на летней сессии ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушения принципов Совета Европы.

После этого представители семи национальных делегаций в знак протеста объявили о демарше. Впоследствии к ним присоединились отдельные представители Великобритании и Швеции.