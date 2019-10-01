У Люксембурзі горіло підприємство, що виготовляє компоненти для авіації
Вівторок, 1 жовтня 2019, 19:54
В Люксембурзі сталася масштабна пожежа на одному з об'єктів підприємства, яке постачає композитні матеріали для авіаційної та оборонної промисловості.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Luxemburger Wort.
Пожежа сталася у другій половині дня на виробничому майданчику компанії Euro-Composites. Місцеві жителі повідомляють, що пожежі передував вибух. Дим від пожежі досягав сусідньої Німеччини.
Близько 16.00 пожежникам вдалося взяти вогонь під контроль.
В результаті пожежі завалився дах складського приміщення, одна з секцій заводу зруйнована. Персонал підприємства евакуйований.
В результаті пожежі ніхто не постраждав.
Для ліквідації пожежі задіяли близько 100 пожежників.
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