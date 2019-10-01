У Люксембурзі горіло підприємство, що виготовляє компоненти для авіації

В Люксембурзі сталася масштабна пожежа на одному з об'єктів підприємства, яке постачає композитні матеріали для авіаційної та оборонної промисловості.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Luxemburger Wort.

Пожежа сталася у другій половині дня на виробничому майданчику компанії Euro-Composites. Місцеві жителі повідомляють, що пожежі передував вибух. Дим від пожежі досягав сусідньої Німеччини.

Близько 16.00 пожежникам вдалося взяти вогонь під контроль.

В результаті пожежі завалився дах складського приміщення, одна з секцій заводу зруйнована. Персонал підприємства евакуйований.

В результаті пожежі ніхто не постраждав.

Для ліквідації пожежі задіяли близько 100 пожежників.