В Люксембурге горело предприятие, изготавливающее компоненты для авиации
Вторник, 1 октября 2019, 19:54
В Люксембурге произошел масштабный пожар на одном из объектов предприятия, которое поставляет композитные материалы для авиационной и оборонной промышленности.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Luxemburger Wort.
Пожар произошел во второй половине дня на производственной площадке компании Euro-Composites. Местные жители сообщают, что пожару предшествовал взрыв.
Около 16.00 пожарным удалось взять огонь под контроль.
В результате пожара обрушилась крыша складского помещения, одна из секций завода разрушена. Персонал предприятия эвакуирован.
В результате пожара никто не пострадал.
Для ликвидации пожара задействовали около 100 пожарных.
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