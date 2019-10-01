В Люксембурге горело предприятие, изготавливающее компоненты для авиации

В Люксембурге произошел масштабный пожар на одном из объектов предприятия, которое поставляет композитные материалы для авиационной и оборонной промышленности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Luxemburger Wort.

Пожар произошел во второй половине дня на производственной площадке компании Euro-Composites. Местные жители сообщают, что пожару предшествовал взрыв.

Около 16.00 пожарным удалось взять огонь под контроль.

В результате пожара обрушилась крыша складского помещения, одна из секций завода разрушена. Персонал предприятия эвакуирован.

В результате пожара никто не пострадал.

Для ликвидации пожара задействовали около 100 пожарных.