ЄС виділив 30 млн євро макрофінансової допомоги Молдові

Європейська комісія від імені ЄС сьогодні схвалила виділення Молдові макрофінансової допомоги в розмірі 30 млн євро.

Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії, повідомляє "Європейська правда".

Це перша з трьох запланованих виплат в рамках програми макрофінансової допомоги Молдові, яка була схвалена у вересні 2017 року. Програма розміром 100 млн євро призначена для надання допомоги Молдові в задоволенні її потреб у зовнішньому фінансуванні при здійсненні широкомасштабної та амбітної програми структурних реформ.

"Ця виплата є виразом підтримки реалізації ключових реформ для покращення демократичних стандартів і захисту верховенства права в Молдові. Європейська комісія готова продовжувати тісно співпрацювати з молдовською владою, щоб допомогти здійснити широкий і амбітний комплекс економічних і структурних реформ, необхідних для забезпечення робочих місць, зростання інвестицій на благо народу Молдови", - сказав П'єр Московісі, єврокомісар з економічних та фінансових питань, оподаткування і митних питань.

Нагадаємо, у червні 2018 року після оцінки того, що політичні передумови не були виконані, надання першої частини допомоги було заморожене. Ця оцінка була заснована, зокрема, на рішенні Верховного суду про непрозоре визнання недійсними результатів виборів у Кишиневі. Після зміни уряду в червні 2019 року влада Молдови розпочала процес структурних реформ для зміцнення незалежності судової системи і боротьби з корупцією.

Комісія та Європейська служба зовнішніх дій в даний час вважають, що політичні передумови для виплати першої частини макрофіну виконані.