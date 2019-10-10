ЕС выделил 30 млн евро макрофинансовой помощи Молдове

Европейская комиссия от имени ЕС сегодня одобрила выделение Молдове макрофинансовой помощи в размере 30 млн евро.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, сообщает "Европейская правда".

Это первая из трех запланированных выплат в рамках программы макрофинансовой помощи Молдове, которая была одобрена в сентябре 2017 года. Программа размером 100 млн евро предназначена для оказания помощи Молдове в удовлетворении ее потребностей во внешнем финансировании при осуществлении широкомасштабной и амбициозной программы структурных реформ.

"Эта выплата является выражением поддержки реализации ключевых реформ для улучшения демократических стандартов и защиты верховенства права в Молдове. Европейская комиссия готова продолжать тесно сотрудничать с молдавскими властями, чтобы помочь осуществить широкий комплекс экономических и структурных реформ, необходимых для обеспечения рабочих мест, роста инвестиций на благо народа Молдовы", - сказал Пьер Московиси, еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам, налогообложению и таможенным вопросам.

Напомним, в июне 2018 года после оценки того, что политические предпосылки не были выполнены, выделение первой части помощи было заморожено. Эта оценка была основана, в частности, на решении Верховного суда о непрозрачном признании недействительными результатов выборов в Кишиневе. После смены правительства в июне 2019 года власти Молдовы приступили к процессу структурных реформ для укрепления независимости судебной системы и борьбы с коррупцией.

Комиссия и Европейская служба внешних действий в настоящее время считают, что политические условия для выплаты первой части макрофина выполнены.