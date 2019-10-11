Туск заявив про оптимістичні сигнали щодо Brexit, але гарантій успіху досі немає

Президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що отримав "оптимістичні сигнали" про те, що угода щодо Brexit може бути досягнута.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Голова Євроради повідомив, що після того як прем'єр-міністр Борис Джонсон вчора зустрівся зі своїм ірландським колегою Лео Варадкаром "обидва вперше побачили шлях до угоди".

Він попередив, що "немає жодної гарантії успіху, і час практично вичерпаний". За його словами, британські переговірники "все ще не висунули життєздатної реалістичної пропозиції".

Однак Туск наполягає, що "навіть найменший шанс повинен бути використаний.

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Міністр у справах Brexit Стівен Барклі і головний переговірник ЄС Мішель Барньє провели переговори сьогодні вранці, щоб дізнатися, чи достатньо вчорашньої зустрічі прем'єр-міністрів для домовленості про нову угоду.

Наразі лишається 20 днів до Brexit, але всього вісім днів до того, як Борис Джонсон буде змушений попросити відтермінування, якщо не забезпечить угоду.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар після зустрічі з британським колегою Борисом Джонсоном заявив, що угода про Brexit може бути укладена до кінця жовтня, щоб дозволити Сполученому Королівству покинути Європейський Союз впорядкованим чином.