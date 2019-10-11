Туск заявил об оптимистичных сигналах о Brexit, но гарантий успеха до сих пор нет
Президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что получил "оптимистичные сигналы" о том, что соглашение по Brexit может быть достигнуто.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.
Председатель Евросовета сообщил, что после того как премьер-министр Борис Джонсон вчера встретился со своим ирландским коллегой Лео Варадкаром, "оба впервые увидели путь к соглашению".
Он предупредил, что "нет никакой гарантии успеха, и время практически исчерпано". По его словам, британские переговорщики "все еще не выдвинули жизнеспособного реалистичного предложения".
Однако Туск настаивает, что "даже малейший шанс должен быть использован.
Министр по делам Brexit Стивен Баркли и главный переговорщик ЕС Мишель Барнье провели переговоры сегодня утром, чтобы узнать, достаточно ли вчерашней встречи премьер-министров для договоренности о новом соглашении.
Сейчас остается 20 дней до Brexit, но всего восемь дней до того, как Борис Джонсон будет вынужден попросить отсрочку, если не обеспечит соглашение.
Напомним, премьер-министр Ирландии Лео Варадкар после встречи с британским коллегой Борисом Джонсоном заявил, что соглашение о Brexit может быть заключено до конца октября, чтобы позволить Соединенному Королевству покинуть Европейский Союз упорядоченным образом.