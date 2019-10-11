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Туск заявил об оптимистичных сигналах о Brexit, но гарантий успеха до сих пор нет

Пятница, 11 октября 2019, 12:26

Президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что получил "оптимистичные сигналы" о том, что соглашение по Brexit может быть достигнуто.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Председатель Евросовета сообщил, что после того как премьер-министр Борис Джонсон вчера встретился со своим ирландским коллегой Лео Варадкаром, "оба впервые увидели путь к соглашению".

Он предупредил, что "нет никакой гарантии успеха, и время практически исчерпано". По его словам, британские переговорщики "все еще не выдвинули жизнеспособного реалистичного предложения".

Однако Туск настаивает, что "даже малейший шанс должен быть использован.

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Министр по делам Brexit Стивен Баркли и главный переговорщик ЕС Мишель Барнье провели переговоры сегодня утром, чтобы узнать, достаточно ли вчерашней встречи премьер-министров для договоренности о новом соглашении.

Сейчас остается 20 дней до Brexit, но всего восемь дней до того, как Борис Джонсон будет вынужден попросить отсрочку, если не обеспечит соглашение.

Напомним, премьер-министр Ирландии Лео Варадкар после встречи с британским коллегой Борисом Джонсоном заявил, что соглашение о Brexit может быть заключено до конца октября, чтобы позволить Соединенному Королевству покинуть Европейский Союз упорядоченным образом.

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