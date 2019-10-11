У Нідерландах хакер викрав і продає дані 250 тис. клієнтів повій

У Нідерландах внаслідок хакерської атаки викрали деталі облікових записів понад 250 тисяч людей, які використовували сайт для сексуальних працівників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Адреси електронної пошти, імена користувачів та зашифровані паролі були вкрадені з сайту під назвою Hookers.nl.

Вважається, що зловмисник використав помилку у програмному забезпеченні чату сайту, знайдену минулого місяця.

Хакер, який викрав дані, виставив їх на продаж в даркнеті.

Журналіст, які бачили дані із файлів, виставлених на продаж, заявив, що виявити користувачів сайту через їхні адреси електронної пошти не буде складно.

Видання NOS зв’язалося з підозрюваним злодієм, який сказав, що не відчуває провини за напад.

Обвинувачений сказав: "Я не диявол. Справа не в тому, чи зламається ваш веб-сайт, а коли".

Хакер додав, що кілька людей зацікавлені у придбанні даних.