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В Нидерландах хакер похитил и продает данные 250 тыс. клиентов проституток

Пятница, 11 октября 2019, 19:05

В Нидерландах в результате хакерской атаки украдены детали учетных записей более 250 тыс. человек, которые использовали сайт для поиска сексуальных работников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Адреса электронной почты, имена пользователей и зашифрованные пароли были украдены с сайта под названием Hookers.nl.

Считается, что злоумышленник использовал ошибку в программном обеспечении чата сайта, найденную в прошлом месяце.

Хакер, похитивший данные, выставил их на продажу в даркнете.

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Журналисты, которые видели данные с файлов, предлагаемых на продажу, заявили, что выявить пользователей сайта через их адреса электронной почты не будет сложно.

Издание NOS связалось с подозреваемым вором, который сказал, что не чувствует вины за нападение.

Обвиняемый сказал: "Я не дьявол. Дело не в том, сломается ли ваш сайт, а когда".

Хакер добавил, что несколько человек заинтересованы в приобретении данных.

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