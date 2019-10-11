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ЄС і Британія активізують переговори про Brexit: з’явився шанс на угоду

П'ятниця, 11 жовтня 2019, 15:43

Євросоюз і Велика Британія погодилися активізувати переговори щодо Brexit у найближчі дні.

Як пише "Європейська правда", про це у п’ятницю повідомили у Єврокомісії за підсумками зустрічі перемовника ЄС Мішеля Барньє та його британського колеги Стіва Барклі.

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В комісії назвали зустріч перемовників у п'ятницю вранці конструктивною. Після обіду Барньє проінформував про її результати послів 27 країн-членів.

Велика Британія повинна вийти з ЄС 31 жовтня. Саміт ЄС наступного тижня розглядається як останній шанс домовитись про угоду про вихід перед кінцевим терміном Brexit.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон раніше висунув нові пропозиції щодо угоди, щоб уникнути жорсткого кордону в Ірландії після Brexit.

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На початку цього тижня кілька високопосадовців ЄС говорили про мінімальні шанси того, що обом сторонам вдасться домовитись.

Але в четвер після зустрічі Джонсона з прем'єром Ірландії Лео Варадкаром лідери заявили, що угода про Brexit може бути укладена до кінця місяця.

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Brexit Велика Британія
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