ЄС і Британія активізують переговори про Brexit: з’явився шанс на угоду
Євросоюз і Велика Британія погодилися активізувати переговори щодо Brexit у найближчі дні.
Як пише "Європейська правда", про це у п’ятницю повідомили у Єврокомісії за підсумками зустрічі перемовника ЄС Мішеля Барньє та його британського колеги Стіва Барклі.
В комісії назвали зустріч перемовників у п'ятницю вранці конструктивною. Після обіду Барньє проінформував про її результати послів 27 країн-членів.
Велика Британія повинна вийти з ЄС 31 жовтня. Саміт ЄС наступного тижня розглядається як останній шанс домовитись про угоду про вихід перед кінцевим терміном Brexit.
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон раніше висунув нові пропозиції щодо угоди, щоб уникнути жорсткого кордону в Ірландії після Brexit.
На початку цього тижня кілька високопосадовців ЄС говорили про мінімальні шанси того, що обом сторонам вдасться домовитись.
Але в четвер після зустрічі Джонсона з прем'єром Ірландії Лео Варадкаром лідери заявили, що угода про Brexit може бути укладена до кінця місяця.