Франція анонсувала приватизацію національного оператора лотерей

У французькому уряді розраховують отримати не менше мільярда євро від продажу акцій національного лотерейного оператора FdJ.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Figaro.

Приватизація FdJ розпочнеться з 7 листопада, повідомляє міністр економіки Бруно Ле Мер."Французи та інвестори зможуть підписатися на акції FdJ між 7 і 20 листопада. Я сподіваюся, що ця приватизація є популярною та успішною",- заявив він.

Наразі держава контролює 72% компанії, але в квітні парламент Франції остаточно прийняв Закон про пакт, який дозволяє продаж мажоритарного пакету акцій FdJ, тоді як держава залишатиметься міноритарним акціонером 20% акцій.

Уряд хоче залучити "більше мільярда євро" з цієї приватизації, заявив нещодавно генеральний директор оператора Стефан Паллез. Але Бруно Ле Мер вважає, що отримана сума може бути вищою. "Називати суму - це встановити межу, і я не хочу встановлювати межу нашим амбіціям".