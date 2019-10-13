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Франция анонсировала приватизацию национального оператора лотерей

Воскресенье, 13 октября 2019, 12:11

Во французском правительстве рассчитывают получить не менее миллиарда евро от продажи акций национального лотерейного оператора FdJ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Figaro.

Приватизация FdJ начнется с 7 ноября, сообщает министр экономики Бруно Ле Мер. "Французы и инвесторы смогут подписаться на акции FdJ между 7 и 20 ноября. Я надеюсь, что эта приватизация является популярной и успешной", - заявил он.

Сейчас государство контролирует 72% компании, но в апреле парламент Франции окончательно принял закон, разрешающий продажу мажоритарного пакета акций FdJ, тогда как государство будет оставаться собственником лишь 20% акций.

Правительство хочет привлечь "более миллиарда евро" из этой приватизации, заявил недавно генеральный директор оператора Стефан Паллез. Но Бруно Ле Мэр считает, что полученная сумма может быть выше. "Называть сумму - это установить границу, и я не хочу устанавливать границу нашим амбициям".

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