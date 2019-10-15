В ООН визнали порушення Росією Женевських конвенцій щодо Криму

ООН офіційно визнала порушення Росією Женевських конвенцій через свідоме переселення нею людей з материкової частини в український Крим у спробах змінити демографію окупованого півострова.

Про це заявив постпред України при ООН Володимир Єльченко, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Згідно з доповіддю (генсека ООН. – Ред.), Російська Федерація заохочує переміщення власного населення на півострів, що є прямим порушенням Женевських конвенцій і явною ознакою намагань змінити демографічну структуру Криму", - сказав Єльченко під час презентації доповіді генсека ООН Антоніу Гутерріша щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму.

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Єльченко зазначив, що Україна очікує подальших кроків від ООН, спрямованих на припинення цих незаконних дій з боку Росії, а також на запобігання наслідків подібної діяльності окупаційної влади.

Доповідь генсека ООН про стан виконання української резолюції щодо захисту прав людини в тимчасово окупованому Криму була проголошена 14 жовтня на засіданні Третього комітету Генасамблеї ООН.

Єльченко подякував керівництву Організації за підготовку документа, а також за випуск 12 інших доповідей щодо Криму.