ЄС прагне домовитися з Британією щодо угоди про Brexit до вечора вівторка

Головний переговірник ЄС щодо Brexit Мішель Барньє на зустрічі з главами МЗС країн-членів повідомив, що він прагне укласти угоду з Великою Британією до кінця дня.

Про це заявив міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн після зустрічі, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Guardian.

"Є деякий оптимізм, він намагається домовитися сьогодні до опівночі... Інакше нам, швидше за все, знадобиться ще один саміт пізніше цього місяця", - сказав Ассельборн.

Технічні команди Брюсселя та Лондона намагаються укласти угоду, щоб її встигли затвердити лідери ЄС на саміті 17-18 жовтня.

Глава МЗС Ірландії Саймон Ковні заявив, що сьогодні на переговорах щодо Brexit потрібен "великий крок вперед", щоб угоду винесли на затвердження саміту.

"Я не хочу підвищувати очікування щодо цього сьогодні чи сьогодні ввечері, але якщо буде завтра позитивний звіт, який потрібен столицям Європейського Союзу до саміту ЄС, то, очевидно, сьогодні потрібен великий крок вперед. Звичайно, можна вийти за межі саміту і продовжити переговори наступного тижня. Це можливо, оскільки Британія не вийде з ЄС до кінця місяця", - сказав він.

Раніше британський прем'єр-міністр Борис Джонсон звернувся до парламенту з проханням підтримати будь-яку угоду по Brexit, яку він укладе з Європейським союзом, протягом 24 годин після саміту ЄС наступного тижня.

На початку минулого тижня кілька високопосадовців ЄС говорили про мінімальні шанси того, що обом сторонам вдасться домовитись.

Але 10 жовтня після зустрічі Джонсона з прем'єром Ірландії Лео Варадкаром лідери заявили, що угода про Brexit може бути укладена до кінця місяця.