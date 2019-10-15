ЕС хочет договориться с Британией по соглашению о Brexit до вечера вторника

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье на встрече с главами МИД стран-членов сообщил, что он хочет заключить соглашение с Великобританией до конца дня.

Об этом заявил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн после встречи, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

"Есть некоторый оптимизм, он пытается договориться сегодня до полуночи... Иначе нам, скорее всего, понадобится еще один саммит позже в этом месяце", - сказал Ассельборн.

Технические команды Брюсселя и Лондона пытаются заключить соглашение, чтобы его успели утвердить лидеры ЕС на саммите 17-18 октября.

Глава МИД Ирландии Саймон Ковни заявил, что сегодня на переговорах по Brexit нужен "большой шаг вперед", чтобы соглашение вынесли на утверждение саммита.

"Я не хочу усиливать ожидания по этому поводу сегодня, но если завтра будет положительный отчет, который нужен столицам Европейского Союза до саммита ЕС, то, очевидно, сегодня нужен большой шаг вперед. Конечно, можно выйти за рамки саммита и продолжить переговоры на следующей неделе. Это возможно, поскольку Великобритания не выйдет из ЕС до конца месяца", - сказал он.

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон обратился к парламенту с просьбой поддержать любое соглашение по Brexit, которое он заключит с Европейским Союзом, в течение 24 часов после саммита ЕС на следующей неделе.

В начале прошлой недели несколько высокопоставленных лиц ЕС говорили о минимальных шансах на то, что сторонам удастся договориться.

Но 10 октября после встречи Джонсона с премьером Ирландии Лео Варадкаром лидеры заявили, что соглашение о Brexit может быть заключено до конца месяца.