Помічниця генсека НАТО візьме участь у роботі української міжвідомчої комісії

Наступне засідання міжвідомчої комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції відбудеться за участі високої представниці НАТО.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це на брифінгу в Києві повідомив Дмитро Кулеба, віцепрем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції.

Кулеба наголосив, що цей захід відбудеться у рамках візиту Північноатлантичної ради до України, що стане ключовою подією у відносинах Києва із Альянсом. Засідання комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції буде присвячене координації подальших дій уряду та інших органів влади у цій сфері.

"Це засідання відбудеться за участі альянсу. Участь у ньому візьме Беттіна Каденбах, помічник генсека з політичних питань та безпекової політики", - розповів Кулеба.

Віцепрем'єр нагадав, що візит Північноатлантичної ради до України запланований 30-31 жовтня, посли держав-членів та генсек Альянсу відвідають Одесу та Київ.

(Прим: у новині виправлена назва органу, засідання якого відбудеться від спільним головуванням віцепрем'єра та представниці НАТО)