Помощница генсека НАТО примет участие в работе украинской межведомственной комиссии

Следующее заседание межведомственной комиссии по координации евроатлантической интеграции состоится при участии высокой представительницы НАТО.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом на брифинге в Киеве сообщил Дмитрий Кулеба, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции.

Кулеба отметил, что это мероприятие состоится в рамках визита Североатлантического совета в Украину, который станет ключевым событием в отношениях Киева с Альянсом. Заседание комиссии по координации евроатлантической интеграции будет посвящено координации дальнейших действий правительства в этой сфере.

"Это заседание состоится при участии Альянса. Участие в нем примет Беттина Каденбах, помощник генсека по политическим вопросам и безопасности", - рассказал Кулеба.

Вице-премьер напомнил, что визит Североатлантического совета в Украину запланирован 30-31 октября, послы государств-членов и генсек Альянса посетят Одессу и Киев.

(Прим: в новости исправлена название органа, заседание которого состоится от совместным председательством вицепремьера и представительницы НАТО)