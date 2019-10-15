У Франції за спробу теракту біля Нотр-Даму засудили п'ятьох жінок: від 5 до 30 років тюрми

П'ять французьких жінок засуджені сьогодні до тюремних термінів від 5 до 30 років за спробу підірвати автомобільну бомбу біля собору Нотр-Дам у Парижі 2016 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

4 вересня 2016 року поліція знайшла біля собору автомобіль Peugeot 607. Номерні знаки автомобіля були зняті, а його аварійні вогні блимали.

Усередині офіцери виявили пів дюжини каністр з газом, три каністри з дизельним паливом і наполовину спалену сигарету. За словами поліції, салон автомобіля був залитий паливом, але цигарка не підпалила його. Слідчі заявили, що спроба вибуху, ймовірно, була б успішною, якби не "неправильний вибір палива".

Було встановлено, що автомобіль належить батькові на той момент 22-річної Інес Мадані, а всередині також знайшли відбитки пальців, що належали її спільниці Орнеллі Гіллігманн.

Мадані заарештували через декілька днів у квартирі в передмісті Парижа разом з двома іншими обвинуваченими - Сарою Ерве і Амель Сакау. Під час затримання вони поранили ножем поліцейського, Мадані отримала вогнепальне поранення. Гіллігманн була заарештована на півдні Франції 6 вересня.

Всім жінкам були пред'явлені звинувачення в тероризмі, і прокурори вимагали довічного ув'язнення для чотирьох з них.

Мадані, яка займалася вербуванням жінок для "Ісламської держави", дали 30 років, а Гіллігманн, була засуджена до 25 років в'язниці.

Ерве і Сакау дали по 20 років, а Самії Шалель - п'ять років за допомогу Мадані сховатися після невдалої атаки.

Адвокат Мадані назвав вирок "надмірно суворим покаранням", оскільки в результаті невдалої атаки не було ні загиблих, ні поранених.