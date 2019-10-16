Британія надіслала ЄС проєкт політичної декларації щодо Brexit - міністр

Велика Британія представила проєкт тексту політичної декларації – одну з двох частини угоди про Brexit з Європейським Союзом, яка визначає напрямки довгострокових відносин з блоком.

Про це заявив британський міністр з питань Brexit Стівен Барклай, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

"Ми подали проєкт тексту в рамках переговорів щодо низки аспектів обговорення", - сказав Барклай під час слухань у парламентському комітеті.

Він також заявив, що прем'єр-міністр Борис Джонсон буде виконувати зобов'язання, надані шотландському суду на початку цього місяця, і уряд повністю виконає закон, який вимагає від Джонсона вимагати відстрочки Brexit, якщо не буде угоди до 19 жовтня.

Як відомо, сьогодні останній день переговорів для представників ЄС і Великої Британії щодо угоди про Brexit перед самітом лідерів ЄС.

Раніше Джонсон звернувся до парламенту з проханням підтримати будь-яку угоду по Brexit, яку він укладе з Європейським союзом, протягом 24 годин після саміту ЄС наступного тижня.

На початку минулого тижня кілька високопосадовців ЄС говорили про мінімальні шанси того, що обом сторонам вдасться домовитись.

Але 10 жовтня після зустрічі Джонсона з прем'єром Ірландії Лео Варадкаром лідери заявили, що угода про Brexit може бути укладена до кінця місяця.