Прем'єр Ірландії: для вирішення проблем із Brexit може знадобитися більше часу

У рамках переговорів щодо Brexit Євросоюз і Велика Британія все ще мають вирішити низку питань.

Про це заявив прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

"Існує шлях до можливої ​​угоди, але є багато питань, які ще потрібно повністю вирішити. Я думаю, що ми досягаємо прогресу, але є питання, які ще мають бути вирішені, і, сподіваємось, це можна зробити сьогодні", - сказав Варадкар.

Він також заявив, що у сторін ще буде час домовитися, навіть, якщо цього не станеться сьогодні.

"До 31 жовтня ще пару тижнів, і є можливість проведення додаткового саміту до цього, якщо він нам знадобиться", - додав прем'єр.

Агентство із посиланням на джерела в ЄС повідомило, що переговори, які тривали в ніч на середу, призупинили через майбутню торговельну угоду між Британією та блоком, а також через відмову Демократичної юніоністської партії Північної Ірландії від рішення щодо кордону, попередньо погодженого переговорниками.

Як відомо, сьогодні останній день переговорів для представників ЄС і Великої Британії щодо угоди про Brexit перед самітом лідерів ЄС.

Британія вже представила проєкт тексту політичної декларації – одну з двох частини угоди про Brexit з Європейським Союзом.