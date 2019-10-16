Премьер Ирландии: для решения проблем с Brexit может потребоваться больше времени

В рамках переговоров по Brexit Евросоюз и Великобритания все еще должны решить ряд вопросов.

Об этом заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Существует путь к возможному соглашению, но есть много вопросов, которые еще нужно полностью решить. Я думаю, что мы достигаем прогресса, но есть вопросы, которые еще должны быть решены, и, надеемся, это можно сделать сегодня", - сказал Варадкар.

Он также заявил, что у сторон еще будет время договориться, даже если этого не произойдет сегодня.

"До 31 октября есть еще пара недель, и есть возможность проведения дополнительного саммита, если он нам понадобится", - добавил премьер.

Агентство со ссылкой на источники в ЕС сообщило, что переговоры, которые проходили в ночь на среду, приостановили из-за предстоящего торгового соглашения между Британией и блоком, а также из-за отказа Демократической юнионистской партии Северной Ирландии от решения по границе, предварительно согласованного переговорщиками.

Как известно, сегодня последний день переговоров для представителей ЕС и Великобритании по соглашению о Brexit перед саммитом лидеров ЕС.

Великобритания уже представила проект текста политической декларации - одну из двух части соглашения о Brexit с Европейским Союзом.