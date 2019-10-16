У Каталонії протестувальники блокують дороги й залізницю

Тисячі людей вирушили ходою з кількох міст Каталонії до Барселони на знак протесту проти засудження дев'яти лідерів сепаратистського руху регіону до тривалих тюремних термінів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

П'ять маршів стартували в середу і мають на меті зійтися в столиці Каталонії в п'ятницю.

Організатори закликали учасників акцій бути мирними після двох ночей заворушень у Барселоні.

У середу протестувальники продовжували блокувати трафік у Барселоні, до них долучилися студенти, які влаштували страйк.

Як пише El Pais, протести в середу призвели до нових скасувань потягів швидкісної залізниці AVE між Барселоною та Фігерасом (Жироною) та дорожніх блокувань на шосе А-2 та АP-7.

Мітинги каталонського сепаратистського руху традиційно були ненасильницькими. Але за дві ночі жорстоких зіткнень між поліцією та протестувальниками постраждали понад 200 людей.

Каталонські та державні чиновники Іспанії зібралися окремо в середу, щоб обговорити події.