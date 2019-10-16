В Каталонии протестующие блокируют трассы и железные дороги

Тысячи людей отправились маршем из нескольких городов Каталонии в Барселону в знак протеста против осуждения девяти лидеров сепаратистского движения региона на длительные тюремные сроки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Пять маршей стартовали в среду и ставят цель сойтись в столице Каталонии в пятницу.

Организаторы призвали участников акций сохранять спокойствие после двух ночей беспорядков в Барселоне.

В среду протестующие продолжали блокировать движение в Барселоне, к ним присоединились студенты, устроившие забастовку.

Как пишет El Pais, протесты в среду привели к новым отменам поездов скоростной железной дороги AVE между Барселоной и Фигерас (Жирона) и дорожным блокировкам на шоссе А-2 и АP-7.

Митинги каталонского сепаратистского движения традиционно были ненасильственными. Но за две ночи жестоких столкновений между полицией и протестующими пострадали более 200 человек.

Каталонские и государственные чиновники Испании собрались отдельно в среду, чтобы обсудить события.