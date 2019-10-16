Більшість британців хочуть вийти з ЄС, але проти Brexit без угоди - опитування

Понад 50 відсотків британців висловлюються за необхідність поважати результати референдуму 2016 року та вихід зі складу Євросоюзу.

Про це свідчать результати опитування, проведеного на замовлення Channel 5 та ITN, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

Автори опитування назвали його найбільшим опитуванням щодо Brexit після референдуму. Відповідно до результатів, 54% британців підтримують вихід з ЄС, 32% - проти та 14 відсотків не змогли визначитися з відповіддю.

На запитання, чи підтримують вони заяву Бориса Джонсона, що Британія повинна вийти 31 жовтня з угодою або без неї, 43% респондентів відповіли, що підтримують її, 44% проти цієї позиції, а 13% не визначилися.

Також існує розбіжність у суспільній думці по всій країні: Лондон, Шотландія та Північна Ірландія найбільш рішуче проти виходу з ЄС, найбільш рішуче виступають за другий референдум, а також найбільше проти Brexit без угоди.

Опитування також показало, що на гіпотетичному другому референдумі 50% британців проголосували б за членство в ЄС, а 44% підтримали б вихід.

Як відомо, сьогодні останній день переговорів для представників ЄС і Великої Британії щодо угоди про Brexit перед самітом лідерів ЄС.

Британія вже представила проєкт тексту політичної декларації – одну з двох частини угоди про Brexit з Європейським Союзом.