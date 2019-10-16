Большинство британцев хотят выйти из ЕС, но против Brexit без соглашения - опрос

Более 50% британцев высказываются за необходимость уважать результаты референдума 2016 и выход из состава Евросоюза.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу Channel 5 и ITN, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Авторы опроса назвали его самым большим опросом по Brexit после референдума. Согласно результатам, 54% британцев поддерживают выход из ЕС, 32% - против и 14% не смогли определиться с ответом.

На вопрос, поддерживают ли они заявление Бориса Джонсона, что Британия должна выйти 31 октября с соглашением или без него, 43% респондентов ответили, что поддерживают главу правительства, 44% против этой позиции, а 13% не определились.

Также существует расхождение в общественном мнении по всей стране Лондон, Шотландия и Северная Ирландия наиболее решительно против выхода из ЕС, наиболее решительно выступают за второй референдум, а также больше всего против Brexit без соглашения.

Опрос также показал, что на гипотетическом втором референдуме 50% британцев проголосовали бы за членство в ЕС, а 44% поддержали бы выход.