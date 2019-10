У метро Лондона спалахнули сутички після блокування руху активістами

Активісти, які вимагають від уряду рішучої протидії зміні клімату, перервали роботу метро на сході Лондона рано в четвер, що спричинило фізичне протистояння між розлюченими пасажирами та протестувальниками, які піднялися на дах вагона лондонського метро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Британська транспортна поліція заявила, що відреагувала на інциденти в Шадуеллі, Стратфорді та Кеннінг-Таун, недалеко від лондонського фінансового району Канарі Уорф.

На кадрах зображені демонстранти, які розгортали банер над потягом в лондонській підземці в Кеннінг-Тауні, перш ніж їх закидали їжею та фізично відтягнули пасажири. Після цього зав'язалася бійка і штовханина.

Meanwhile Extinction Rebellion tried to block Jubilee Line trains in Canning Town and this is the commuters’ reaction... it’ll be another loooooong day. pic.twitter.com/vVgqsoeVTe