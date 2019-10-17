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У метро Лондона спалахнули сутички після блокування руху активістами

Четвер, 17 жовтня 2019, 10:17

Активісти, які вимагають від уряду рішучої протидії зміні клімату, перервали роботу метро на сході Лондона рано в четвер, що спричинило фізичне протистояння між розлюченими пасажирами та протестувальниками, які піднялися на дах вагона лондонського метро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Британська транспортна поліція заявила, що відреагувала на інциденти в Шадуеллі, Стратфорді та Кеннінг-Таун, недалеко від лондонського фінансового району Канарі Уорф.

На кадрах зображені демонстранти, які розгортали банер над потягом в лондонській підземці в Кеннінг-Тауні, перш ніж їх закидали їжею та фізично відтягнули пасажири. Після цього зав'язалася бійка і штовханина.

15 жовтня британська поліція наказала припинити у Лондоні протести групи Extinction Rebellion після тижня громадянської непокори з боку активістів із зміни клімату.

Поліція заявила, що на протестах за минулий тиждень було затримано 1445 осіб.

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