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В метро Лондона начались столкновения после блокирования движения активистами

Четверг, 17 октября 2019, 10:17

Активисты, которые требуют от правительства решительного противодействия изменению климата, нарушили работу метро на востоке Лондона рано утром в четверг, что повлекло физическое противостояние между разъяренными пассажирами и протестующими, которые поднялись на крышу вагона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Британская транспортная полиция заявила, что отреагировала на инциденты в Шадуелле, Стратфорде и Кэннинг-Тауне, недалеко от лондонского финансового района Канари Уорф.

На кадрах изображены демонстранты, которые разворачивали баннер над поездом в лондонской подземке в Кэннинг-Тауне, прежде чем их забросали едой и физически оттащили пассажиры. После этого завязалась драка.

15 октября британская полиция приказала прекратить в Лондоне протесты группы Extinction Rebellion после недели гражданского неповиновения со стороны активистов по изменению климата.

Полиция заявила, что на протестах за прошедшую неделю было задержано 1445 человек.

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Великобритания климат
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