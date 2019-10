В метро Лондона начались столкновения после блокирования движения активистами

Активисты, которые требуют от правительства решительного противодействия изменению климата, нарушили работу метро на востоке Лондона рано утром в четверг, что повлекло физическое противостояние между разъяренными пассажирами и протестующими, которые поднялись на крышу вагона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Британская транспортная полиция заявила, что отреагировала на инциденты в Шадуелле, Стратфорде и Кэннинг-Тауне, недалеко от лондонского финансового района Канари Уорф.

На кадрах изображены демонстранты, которые разворачивали баннер над поездом в лондонской подземке в Кэннинг-Тауне, прежде чем их забросали едой и физически оттащили пассажиры. После этого завязалась драка.

Meanwhile Extinction Rebellion tried to block Jubilee Line trains in Canning Town and this is the commuters’ reaction... it’ll be another loooooong day. pic.twitter.com/vVgqsoeVTe