ЕС настроен завершить ратификацию нового соглашения о Brexit до 31 октября

Европейский Союз настроен завершить все необходимые процедуры по ратификации нового соглашения о Brexit 31 октября, как и планировалось ранее.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил главный переговорщик ЕС Мишель Барнье на пресс-конференции в Брюсселе.

"Надо быть осторожными со сроками: на заседании Европейского совета не будет ратификации. Мы сделали все возможное для того, чтобы Совет сегодня выразил положительное мнение относительно рекомендаций, которые мы вместе с президентом Юнкером предоставим им по переговорам и проекту соглашения. Совет должен дать формальное согласие после того, как Европарламент ратифицирует документ", - сказал Барнье.

"Я уверен, что документ может быть поддержан и ратифицирован вовремя, до 31 октября", - добавил он.

Барнье также сказал, что получил заверения британского премьера Бориса Джонсона, что тот сможет получить согласие парламента Великобритании на новое соглашение. Британские депутаты 19 октября соберутся на специальное заседание по результатам переговоров с ЕС.

Ранее брюссельские СМИ сообщили, что соглашение о Brexit может быть вынесено на голосование в юридическом комитете Европарламента в понедельник и на пленарное заседание в следующий четверг.