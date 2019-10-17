Росія хоче вийти з угоди щодо покарання за злочини в міжнародних збройних конфліктах

Президент РФ Владімір Путін вніс до російської Держдуми законопроєкт, який пропонує відкликати визнання Росією Міжнародної комісії з розслідування порушень гуманітарного права під час міжнародних військових конфліктів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Міжнародну комісію зі встановлення фактів створили відповідно до додаткового протоколу 1977 року до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, який стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів.

Цей протокол був ратифікований СРСР в 1989 році. Законопроєкт пропонує відкликати визнання комісії Росією.

У листі до глави Держдуми Путін пояснює, що запропонував відкликати визнання комісії через "виняткові обставини", які "зачіпають інтереси Російської Федерації і вимагають вжиття невідкладних заходів".

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Путін заявив, що комісія, створена в рамках Женевських конвенцій, давно не виконує свої функцій та "в нинішній міжнародній обстановці ризики зловживання повноваженнями комісії в політичних цілях з боку недобросовісних держав істотно зростають".

Держдумі запропоновано розглянути законопроєкт 24 жовтня.

На наміри Росії відреагував заступник глава МЗС України Сергій Кислиця, який вважає, що так РФ намагається уникнути відповідальності за свої злочини в іноземних конфліктах.

"Очевидно, в Москві паніка або як мінімум розуміння потенційної відповідальності за злочини в ході російської агресії проти іноземних держав. Тому російські законодавці вирішили, що подальше визнання компетенції комісії не є доцільним", - зазначив заступник міністра на своїй сторінці у Facebook.