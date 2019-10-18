Ночь беспорядков в Барселоне: 80 пострадавших, 33 задержанных

Каталонские сепаратисты вечером 17 октября устраивали пожары в городе, устанавливали баррикады и вступали в столкновения с полицией. Это был уже третий день противостояния в центре города.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

В первые часы пятницы группы протестующих поджигали машины, дрались с полицией, бросая в силовиков камни, кислоту и коктейли Молотова в явной попытке добраться до места испанского правительства в городе.

Также в правоохранителей стреляли фейерверками и рогатками. По данным испанских властей, 80 человек, в том числе 46 полицейских, получили ранения в течение ночи, а 33 человека были задержаны.

Городская гвардия подсчитала, что около 13 тыс. вышли на митинг вечером, который затем перерос в насилие. Это более низкий показатель, чем те, которые были зарегистрированы в предыдущие дни, пишет La Vanguardia.

Глава правительства Каталонии Ким Торра призвал проводить акции мирно, но он заявил, что насилие сводится к лицам, которые пытаются нанести вред репутации движения за независимость.

"Мы не можем позволить таким группам, которые проникают и провоцируют, вредить имиджу движения, которое насчитывает миллионы каталонцев", - сказал он.

В понедельник Верховный суд Испании приговорил девятерых лидеров каталонских сепаратистов от 9 до 13 лет тюремного заключения за их участие в референдуме о независимости в 2017 году.

Максимальный срок заключения, 13 лет, получил бывший заместитель председателя правительства Каталонии Ориоль Жункерас - за подстрекательство к мятежу и растрату государственных средств.

Такое решение вызвало протесты каталонских сепаратистов.

Митинги каталонского сепаратистского движения традиционно были ненасильственными.

Аэропорт Барселоны, второй по величине в Испании, стал центром протестов в понедельник.