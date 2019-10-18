ЄС закликав Туреччину припинити військові дії в Сирії

Лідери Європейського Союзу засудили односторонні військові дії Туреччини проти курдів у Сирії та закликали Анкару вивести свої війська.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у висновках Європейської ради за підсумками першого дня саміту лідерів ЄС у Брюсселі.

"ЄС засуджує односторонні військові дії Туреччини на Північному Сході Сирії, які спричиняють неприйнятні страждання людей, підривають боротьбу з ІДІЛ і сильно загрожують європейській безпеці", - йдеться у заяві.

Лідери ЄС відзначили повідомлення США та Туреччини про п’ятиденну паузу у військовій операції.

"Європейська рада знову закликає Туреччину припинити свої військові дії, відкликати свої сили та дотримуватися міжнародного гуманітарного права. Після висновків Ради ЄС від 14 жовтня 2019 року вона нагадує, що держави-члени вирішили припинити ліцензування експорту зброї до Туреччини", - зазначається у заяві.

Напередодні Сполучені Штати і Туреччина домовились про припинення вогню в Сирії. Турецька сторона призупинить операцію "Джерело миру" на 120 годин, щоб дозволити вийти курдським силам із постраждалих районів у безпечну зону.

Туреччина 9 жовтня розпочала військову операцію на території Сирії, спрямовану проти сирійських курдів. Туреччина має 911-кілометровий кордон із Сирією, і давно заявляє про загрозу з боку терористів на схід від Євфрату та утворення там "терористичного коридору".

Туреччина планує переселити 3,6 мільйона сирійців у безпечну зону, розміщену в 30 км на території Сирії, що простягається від річки Євфрат до іракського кордону, включаючи місто Манбідж.

США зазнали різкої міжнародної критики через виведення своїх військ з північної Сирії, оскільки цими діями Вашингтон поставив під удар сирійських курдів, своїх багатолітніх союзників у боротьбі з "Ісламською державою".