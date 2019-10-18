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ЕС призвал Турцию прекратить военные действия в Сирии

Пятница, 18 октября 2019, 10:22

Лидеры Европейского Союза осудили односторонние военные действия Турции против курдов в Сирии и призвали Анкару вывести свои войска.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в выводах Европейского совета по итогам первого дня саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

"ЕС осуждает односторонние военные действия Турции на северо-востоке Сирии, вызывающие неприемлемые страдания людей, подрывающие борьбу с ИГИЛ и сильно угрожающие европейской безопасности", - говорится в заявлении.

Лидеры ЕС отметили сообщение США и Турции о пятидневной паузе в военной операции.

"Европейский совет вновь призывает Турцию прекратить свои военные действия, отозвать свои силы и придерживаться международного гуманитарного права. После выводов Совета ЕС от 14 октября 2019 года он напоминает, что государства-члены решили прекратить лицензирование экспорта оружия в Турцию", - отмечается в заявлении.

Накануне Соединенные Штаты и Турция договорились о прекращении огня в Сирии. Турецкая сторона приостановит операцию "Источник мира" на 120 часов, чтобы позволить курдским силам выйти из пострадавших районов в безопасную зону.

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