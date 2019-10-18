У Франції суд дозволив подружжю залишити в імені сина бретонську літеру з тильдою

Французьке подружжя виграли дворічну судову тяганину і отримало остаточний дозвіл назвати свою дитину іменем, яке містить бретонську букву "ñ" з тильдою.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Guardian.

Пара з французького регіону Бретань хотіла назвати свого новонародженого хлопчика іменем "Fañch", яке є традиційним у цьому північно-західному регіоні, що має свою мову. Однак місцевий чиновник відмовився використовувати "тильду" у свідоцтві про народження, написавши ім’я як "Fanch".

Тильда використовується в іспанській та португальській абетках та в бретонській мові.

У вересні 2017 року місцевий суд постановив, що ім'я дитини має бути записане без символу у свідоцтві про народження. Цей суд постановив, що символ "не визнаний у французькій мові", і заявив, що дозвіл на використання тильди буде означати "порушення волі нашої правової держави підтримувати єдність країни".

Однак, цього тижня паризький Апеляційний суд у кримінальних та цивільних справах скасував це рішення, ставши на сторону родини.

Слід зазначити, що молодший міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс має тильду у прізвищі, яке офіційно пишеться як Nuñez.