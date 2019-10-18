Во Франции суд разрешил супругам оставить в имени сына бретонскую букву с тильдой

Французские супруги выиграли двухлетнюю судебную тяжбу и получили окончательное разрешение назвать своего ребенка именем, которое содержит бретонскую букву "ñ" с тильдой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Пара из французского региона Бретань хотела назвать своего новорожденного мальчика именем "Fañch", которое является традиционным в этом северо-западном регионе, имеющем свой язык. Однако местный чиновник отказался использовать "тильду" в свидетельстве о рождении, написав имя как "Fanch".

Тильда используется в испанском, португальском и бретонском языках.

В сентябре 2017 года местный суд постановил, что имя ребенка должно быть записано без символа в свидетельстве о рождении. Этот суд постановил, что символ "не признан во французском языке", и заявил, что разрешение на использование тильды будет означать "нарушение воли нашего правового государства поддерживать единство страны".

Однако на этой неделе парижской Апелляционный суд по уголовным и гражданским делам отменил это решение, встав на сторону семьи.

Следует отметить, что младший министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес имеет тильду в фамилии, которая официально пишется как Nuñez.