Литва закупить у США вертольоти Black Hawk

Міністерство оборони Литви вирішило закупити за 300 млн євро шість нових американських вертольотів UH-60M Black Hawk, частину суми покупки покриють самі США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Нові вертольоти замінять застарілі радянські "Мі-8". Нові універсальні гвинтокрили використовуватимуть для пошуку і порятунку, виконання завдань литовської армії і дислокованого в Литві батальйону НАТО під командуванням Німеччини.

Міністерство зазначає, що найближчим часом почнуться переговори з урядом США щодо деталей угоди, яку мають намір підписати до кінця 2020 року.

Планується, що перші американські вертольоти доставлять в Литву наприкінці 2024 року. За повідомленням оборонного відомства, уряд США зараз шукає можливості підтримати цю закупівлю за рахунок коштів американської програми підтримки безпеки.

"Вертольоти купуються безпосередньо в уряду США, Литва отримає не тільки універсальні військові вертольоти, але й пакет, що включає навчання персоналу, доставку запасних частин і необхідного устаткування. Також велика ймовірність того, що через різні американські фонди підтримки безпеки ми отримаємо додаткову фінансову допомогу", - сказав міністр оборони Раймундас Каробліс.

Міністерство оборони стверджує, що утримання старих "Мі-8" обходиться дорого, вони часто ламаються, ремонт ризикований через складнощі постачань запасних частин з Росії. Литва також завершує узгодження деталей угоди про придбання 200 американських броньованих позашляховиків JLTV.