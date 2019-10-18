Макрон проти відтермінування Brexit, якщо парламент Британії не затвердить угоду

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не хотів би нового відтермінування Brexit після 31 жовтня, якщо британський парламент відхилить угоду з ЄС.

Про це він сказав на пресконференції в Брюсселі після завершення саміту ЄС, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Я сподіваюся, що ми зможемо дотримуватися термінів, які ми самі встановили, і що дата 31 жовтня буде поважатися", - сказав Макрон.

"Я не роблю політичних хвиль, я не хочу втручатися, чи проголосує британський парламент за те чи інше, але я не думаю, що повинна бути надана ще одна відстрочка. Ми повинні закінчити ці переговори і перейти до переговорів про наші майбутні відносини", - додав він.

Раніше ЗМІ повідомили, що канцлерка Німеччини Ангела Меркель сказала лідерам ЄС, що відтермінування Brexit буде неуникним, якщо британські депутати відхилять узгоджену з Борисом Джонсоном угоду.

Її слова суперечать публічній заяві президента Європейської комісії Жана-Клода Юнкера, який сказав, що "виключає" продовження.

Парламент Британії в суботу проведе голосування за нову угоду, і для її затвердження необхідно щонайменше 320 голосів. За підрахунками британських ЗМІ, поки що Джонсон може розраховувати на 316 голосів.

Якщо прем'єр-міністр зазнає невдачі, тоді, згідно з умовами прийнятого у вересні закону, йому доведеться попросити відтермінування Brexit, щоб уникнути виходу без угоди.

Як відомо, парламент Британії тричі відхилив попередню угоду про Brexit, про яку з Брюсселем домовлялася Тереза Мей.