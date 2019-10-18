Від імені МЗС Литви поширили фейк із проханням про ядерну зброю

Хакери від імені МЗС Литви поширили фейкову новину про прохання президента країни Гітанаса Науседи до США створити військову базу в Литві і перемістити в країну ядерну зброю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

18 жовтня низка ЗМІ, установи країн-членів НАТО і дипломатичні представництва отримали новину нібито від департаменту комунікації міністерства про наміри заснувати військову базу США в Литві.

У литовському МЗС заявили, що департамент не надсилав пресреліз такого змісту.

"Ймовірно, це комплексна інформаційно-кібернетична атака. Цей інцидент розслідують компетентні органи", - пояснили у міністерстві.

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Пресаташе МЗС Литви Раса Якілайтене сказала, що повідомлення було вислано з тієї ж адреси, з якої департамент поширює інформацію для ЗМІ.

У надісланому повідомленні йшлося, президент Литви нібито запропонував створити військову базу США і перевести в Литву ядерну зброю з бази Інджірлік в Туреччині.

Представник Збройних сил Литви Лайміс Братікас заявив агентству BNS, що поширення фейку слід пов'язувати з прибуттям в Литву батальйону сил США.