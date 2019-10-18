От имени МИД Литвы распространили фейк с просьбой о ядерном оружии

Хакеры от имени МИД Литвы распространили фейковую новость о просьбе президента страны Гитанаса Науседы к США создать военную базу в Литве и переместить в страну ядерное оружие.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

18 октября ряд СМИ, учреждения стран-членов НАТО и дипломатические представительства получили новость якобы от департамента коммуникации министерства о намерениях основать военную базу США в Литве.

В литовском МИДе заявили, что департамент не направлял пресс-релиз следующего содержания.

"Вероятно, это комплексная информационно-кибернетическая атака. Этот инцидент расследуют компетентные органы", - пояснили в министерстве.

Пресаташе МИД Литвы Раса Якилайтене сказала, что сообщение было выслано с того же адреса, с которой департамент распространяет информацию для СМИ.

В сообщении говорилось, что президент Литвы якобы предложил создать военную базу США и перевести в Литву ядерное оружие с базы Инджирлик в Турции.

Представитель Вооруженных сил Литвы Лаймис Братикас заявил агентству BNS, что распространение фейка следует связывать с прибытием в Литву батальона сил США.